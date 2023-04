Yeni Rap Şarkıları "Dolunay", Mertcan C ve Kazø'nun Tarzını Yeniden Tanımlıyor Mertcan C ve Kazø, yeni şarkıları "Dolunay"ı müzikseverlerle buluşturuyor! 24 Mart tarihinde yayınlanan şarkı, Mertcan C ve Kazø'nun sözleriyle, Tower beatz'in müziğiyle ve Kazø'nun mix/mastering çalışmasıyla hazırlandı.