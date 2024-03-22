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Yedi yıllık eşi Mesut Akusta'dan boşanan Şafak Özbir sessizliğini bozdu

Yedi yıllık eşi Mesut Akusta'dan boşanan Şafak Özbir sessizliğini bozdu. İtşe detaylar...

Yedi yıllık eşi Mesut Akusta'dan boşanan Şafak Özbir sessizliğini bozdu

2016 yılında dünyaevine giren oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir’in yedi yıllık evliliği sona erdi. Şafak özbir Instagram'dan açıklama yaptı.

Yedi yıllık eşi Mesut Akusta'dan boşanan Şafak Özbir sessizliğini bozdu

Özbir, "Ne yazılır bilemiyorum. Evet okuduklarınız doğru! Mesut’la evlerimizi ayırmaya karar verdik evet. Ama hayatlarımız her zaman bir arada olucak. Sevgimiz saygımız anne&babalığımız hayatımızın sonuna kadar bakidir. Tüm birlikteliğimiz ve evlilik hayatımız boyunca olduğu gibi ve şimdi de ellerimiz her zaman birbirimizin omuzunda olacak. Birbirimizi koruyup kollayıp destek olacağız ve en önemlisi dünyalar güzeli kızımıza çok mutlu birer anne&baba olacağız. Seni çok sevdim ve bundan sonra da her zaman yanında, bir adım ötendeyim canım Mesut..."

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