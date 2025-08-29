 Yasemin Sakallıoğlu kahkaha fırtınası esti

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Ankara Oran Açık Hava’da sahnelediği gösterisinde kahkaha dolu anlar yaşattı.

İzleyicilerini sahneye de davet ederek interaktif bir performans sergileyen Sakallıoğlu, bir hayranına yaptığı sürprizle de gönülleri fethetti.

Türkiye’nin en sevilen komedyenlerinden Yasemin Sakallıoğlu, “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” adlı gösterisini Ankara Oran Açık Hava’da sahneledi.



Sakallıoğlu, kendi yaşamından kesitler ve günlük hayattan derlediği komik hikâyeleri dans ve müzik performanslarıyla harmanlayarak izleyicilere keyifli bir gece yaşattı.



Gösterisini yalnızca anlatmakla sınırlamayan komedyen, izleyicilerini sahneye davet ederek performansını interaktif hale getirdi.



Seyircileriyle sohbet ederek gösteriye dahil eden Sakallıoğlu, enerjisi ve samimiyetiyle büyük beğeni topladı.

Gecenin en unutulmaz anlarından biri ise, düğünü olacağını söyleyen bir izleyicisine “tam altın sözü” vermesi oldu. Bu jest, izleyicilerden uzun süre alkış aldı.



Başarılı komedyen, gösteri takvimine hız kesmeden devam edecek ve 13 Eylül’de Kıbrıs’ta, 16 Eylül’de ise İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak.

