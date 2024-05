Yasemin Öğün'ün mağaza açılışı cemiyet ve moda tutkunlarını buluşturdu Tasarımlarıyla her sezon ilham veren moda markası Muse For All, Zorlu Center'da gerçekleştirdiği pop-up mağaza açılışı ile yeni 'Modern Nostalgia' İlkbahar/Yaz 2024 koleksiyonunu tanıttı. Yasemin Öğün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel etkinlik, markanın zamansız zarafet ve sofistike lüksü ön plana çıkaran yeni koleksiyonunu moda severlerle buluşturdu.