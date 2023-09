Yargı dizisinde yer alan Funda Arar, oyunculuğa devam edecek mi?

Funda Arar, Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı.



Ela Şenkelebeker imzalı kırmızı kart elbisesiyle konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arar, "Bugün, şarkıdaki gibi 'Bir Kızıl Gonca'ya benzedim." dedi. Geçtiğimiz günlerde 'Yargı' dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldığı kendisine hatırlatılan Arar, "Dizide kendimi oynadım, yine 'Funda Arar'dım. Benim için çok zor olmadı" dedi.



KOMEDİ FİLMİNDE YER ALMAK İSTERİM

"Klip çekimlerinden dolayı kameraya alışkanlığım var. Çok zorlanmadım, ekip de beni çok rahatlattı." diyen Arar, "Teklif gelirse oyunculuk yapar mısınız?" sorusunu, "Dizi çekimleri çok zor ama bir komedi filminde rol alabilirim." diyerek yanıtladı



ESER ANLAMLIYSA RAP DE SÖYLERİM

"Her tarzda şarkı söyler misiniz? Mesela rap söyler misiniz?" sorusunu Arar, "Şarkıcıysan söylersin. Eğer eser, bütünüyle, bir şeyler anlatıyorsa söylerim. Hatta kendim bile yazabilirim. İnsanın içinden gelen haykırışı sözlerle ve müzikle birleştirmek güzel. Niye olmasın? Her an her şey olabilir" dedi. Röportaj sonrası sahneye çıkan Arar konsere, sevilen şarkılarının yanı sıra arabeskten rock'a, türkülerden pop müziğe kadar zengin repertuvarıyla misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.