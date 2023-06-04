“Yangın” bu kez “Yana Yana” ile başlıyor

Çağan Şengül - Yangın Acoustic Session’ın ilk çıkışı ise Yana Yana’ya ait. Albümün en beğenilen şarkılarından olan Yana Yana’nın söz ve müziği Çağan Şengül ile Cem Yenel’e düzenlemesi ise Burak Bedirli imzası taşıyor. Şarkının performans klibi ise, sanatçının YouTube kanalında yayınlanacak. Melike Beşli’nin çekimlerini yaptığı şarkıyı gelecek hafta ise “Terk Edilmiş Şehirler” şarkısının akustik versiyonu takip edecek.

Çağan Şengül’ün şarkılarını akustik olarak seslendirdiği “Yangın- Acoustic Sessions”ın ilk şarkısı “Yana Yana- Akustik”, 2 Haziran’da tüm dijital platformlarda yayında.

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