Yağmur Yüksel 'Kan Çiçekleri'ne böyle veda etti!

Yağmur Yüksel, "Kan Çiçekleri" dizisine veda etti. Oyuncu, duygusal açıklama yaptı. Yüksel, "Bazı hikâyeler vardır, sadece bir senaryo değildir. İçine girdikçe büyürsün, onunla gülersin, onunla ağlarsın. "Kan Çiçekleri", benim için sadece bir dizi değil, hayatımın en özel yolculuklarından biriydi. İlk dizim, ilk yolculuğum.

Bu yolculukta Dilan Karabey'i oynamadım, Dilan Karabey oldum. Onunla birlikte sevdim, savaştım, büyüdüm. Dilan çok şey yaşadı ve onun yaşadığı birçok acı, gerçekti. Oynamak zor, hissetmek daha da zordu. Ama Dilan, hayatta dimdik duran her kadının sesi oldu. Ve Baran Karabey... İçindeki fırtınalara rağmen kin yerine sevgiyi, intikam yerine merhameti seçti. Biz, nefretten doğan bir aşkı anlattık.

2.5 yıl boyunca yorulduk, güldük, ağladık ama en önemlisi bir aile olduk.

- Dilan Karabey’e teşekkür ederim. Gücü, inadı, vazgeçmeyişi ve her ne olursa olsun gülümsemeyi unutmadığı için.

- Baran Karabey’e teşekkür ederim. Gerçek sevginin nasıl bir his olduğunu yaşayıp yaşattığımız için.

Partnerim Barış Baktaş çok teşekkür ederim.

- "Kan Çiçekleri"ne teşekkür ederim. Bana ilkleri yaşattığın için hep özel kalacaksın.

- Yapımcılarımıza, yönetmenlerimize ve tüm ekibe teşekkür ederim.

- Oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sizlerle bu hikâyeyi paylaşmak çok değerliydi.İyi ki sizleri tanıdım

- Ve siz, değerli izleyicilerimiz sevenlerimiz … Bizimle bu hikâyeyi yaşadığınız, Dilan ve Baran’ı kendi hikâyeniz gibi benimsediğiniz için bizi her gün evlerinizde misafir ettiğiniz için tüm destekleriniz için sonsuz teşekkürler.

"Kan Çiçekleri" benim için hep ilk, hep özel kalacak.

İlk göz ağrım, okulum, ailem. "Kan Çiçekleri" solmaz. Rüzgâr esse de, zaman geçse de, sahneler kararsa da iz bırakan hikâyeler hep yaşar. Bu bir veda ama aynı zamanda bir hatıra… Sonsuza kadar sevgiyle." ifadelerini kullandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.