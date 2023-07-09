Yağmur Ünal mayolu pozlarını paylaştı

Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal, tatile çıktı.



Yapımcı ve oyuncu, mayoyla çektiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

Ünal, telefonu bir yere sabitleyip, poz verdi.

Üç karesini yayınlayan Ünal, "Self service" diye yazdı.

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