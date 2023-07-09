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Yağmur Ünal mayolu pozlarını paylaştı

Ünlü oyuncu ve yapımcı Yağmur Ünal, tatilde mayolu fotoğraflarını paylaştı. İşte haberin detayları...

Yağmur Ünal mayolu pozlarını paylaştı

Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal, tatile çıktı.

Yağmur Ünal mayolu pozlarını paylaştı
Yapımcı ve oyuncu, mayoyla çektiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

Yağmur Ünal mayolu pozlarını paylaştı

Ünal, telefonu bir yere sabitleyip, poz verdi.

Yağmur Ünal mayolu pozlarını paylaştı

Üç karesini yayınlayan Ünal, "Self service" diye yazdı.

Yağmur Ünal mayolu pozlarını paylaştı

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