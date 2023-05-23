 Ünlü oyuncu Yağmur Ünal aşkını ilan etti

Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal, aşkını ilan etti. Oyuncu ve yapımcı, sosyetenin genç ve başarılı ismi Serhan Mark Kohen ile karesini Instagram'dan paylaştı.

Ünal, sevgilisiyle çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaşarak, kalp emojisi koydu.

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