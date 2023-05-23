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Ünlü oyuncu Yağmur Ünal aşkını ilan etti

Ünlü oyuncu ve yapımcı Yağmur Ünal, sosyal medyadan aşkını ilan etti. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Yağmur Ünal aşkını ilan etti

Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal, aşkını ilan etti. Oyuncu ve yapımcı, sosyetenin genç ve başarılı ismi Serhan Mark Kohen ile karesini Instagram'dan paylaştı.

 Ünlü oyuncu Yağmur Ünal aşkını ilan etti

Ünal, sevgilisiyle çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaşarak, kalp emojisi koydu.

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