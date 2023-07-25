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Eva Mendes Instagram'dan Türkan Şoray'ı paylaştı! Sebebine çok şaşıracaksınız!

Eva Mendes Instagram'dan Türkan Şoray'ı paylaştı! Sebebine çok şaşıracaksınız! İşte detaylar...

Eva Mendes Instagram'dan Türkan Şoray'ı paylaştı! Sebebine çok şaşıracaksınız!

Küba asıllı Amerikalı oyuncu Eva Mendes'ten sürpriz bir paylaşım geldi. Dünyaca ünlü oyunucu, 4.4 milyon takipçisi buluduğu Instagram sayfasında, Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'ın eski filminden bir sahneyi yayınladı.

Eva Mendes Instagram'dan Türkan Şoray'ı paylaştı! Sebebine çok şaşıracaksınız!

Şoray'ın sigarasını yakmak için çakmak uzatanların anını yayınlayan Mendes, "Sigara içmeyin. Ama üzgünüm. Türkan Şoray bir ikon" diye yazdı.

Eva Mendes Instagram'dan Türkan Şoray'ı paylaştı! Sebebine çok şaşıracaksınız!

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