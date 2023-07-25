Eva Mendes Instagram'dan Türkan Şoray'ı paylaştı! Sebebine çok şaşıracaksınız!

Küba asıllı Amerikalı oyuncu Eva Mendes'ten sürpriz bir paylaşım geldi. Dünyaca ünlü oyunucu, 4.4 milyon takipçisi buluduğu Instagram sayfasında, Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'ın eski filminden bir sahneyi yayınladı.

Şoray'ın sigarasını yakmak için çakmak uzatanların anını yayınlayan Mendes, "Sigara içmeyin. Ama üzgünüm. Türkan Şoray bir ikon" diye yazdı.

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