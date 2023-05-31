Yağmur Sarıoğlu Airbus A320 kullanabilecek!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Galatasaray’ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, eğitimlerine bir yenisini daha ekledi.

Üç çocuk annesi pilot, Florida’daki Airbus merkezinde eğitimlere katılarak A320 kaptanı olmaya hak kazandı. Günler süren eğitimlerin ardından FAA ticari pilot lisansını alan Yağmur Sarıoğlu, mutluluğunu ailesiyle kutladı.

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