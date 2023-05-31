  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yağmur Sarıoğlu Airbus A320 kullanabilecek!

Yağmur Sarıoğlu Florida’daki Airbus merkezinde eğitimlere katıldı. Üç çocuk annesi pilot, eğitimleri başarıyla tamamlayarak A320 kaptanı olmaya hak kazandı.

Yağmur Sarıoğlu Airbus A320 kullanabilecek!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Galatasaray’ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, eğitimlerine bir yenisini daha ekledi.

Yağmur Sarıoğlu Airbus A320 kullanabilecek!

Üç çocuk annesi pilot, Florida’daki Airbus merkezinde eğitimlere katılarak A320 kaptanı olmaya hak kazandı. Günler süren eğitimlerin ardından FAA ticari pilot lisansını alan Yağmur Sarıoğlu, mutluluğunu ailesiyle kutladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Babalar Günü’ne özel Vakko imzası
  Güncel

Babalar Günü’ne özel Vakko imzası

Mehmet Fatih’ten ‘Ay Işığı’ konseri
  Güncel

Mehmet Fatih’ten ‘Ay Işığı’ konseri

Denizcilik sektöründe yılın en iyi iş insanı Begüm Doğulu oldu
  Güncel

Denizcilik sektöründe yılın en iyi iş insanı Begüm Doğulu oldu

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un izleyiciyi büyüleyen hikayesi "Sevmedim Deme" Amazon Prime Video'da
  Güncel

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un izleyiciyi büyüleyen hikayesi "Sevmedim Deme" Amazon Prime Video'da

A101’e En İtibarlı İş Ortağı ödülü
  Güncel

A101’e En İtibarlı İş Ortağı ödülü

Gloria Sports Arena ve Avrupa Yüzme Birliği spora tam destek için bir araya geldi
  Güncel

Gloria Sports Arena ve Avrupa Yüzme Birliği spora tam destek için bir araya geldi