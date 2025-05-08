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Yağmur Atacan'dan Pınar Altuğ'a sürpriz!

Yağmur Atacan'dan Pınar Altuğ'a sürpriz! İşte detaylar...

Yağmur Atacan'dan Pınar Altuğ'a sürpriz!

Ekranların sevilen yüzü Pınar Altuğ Atacan, uzun bir aradan sonra yepyeni bir formatla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor!

Yağmur Atacan'dan Pınar Altuğ'a sürpriz!
TYT Türk ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanacak olan Yeni Bir Ben, sağlık, güzellik, estetik ve yaşam trendlerini bir araya getiren enerjik içeriğiyle sabah kuşağına iddialı bir giriş yapacak. Programın ilk bölüm çekimlerinde duygusal ve keyifli bir an yaşandı. Pınar Altuğ Atacan'ın eşi Yağmur Atacan, stüdyoyu ziyaret ederek eşine sürpriz yaptı. Bu özel an, ekibin ve seyircilerin yüzünde tebessüm yarattı ve programa güzel bir enerji kattı.

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