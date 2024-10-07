Victoria’s Secret, Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na dikkat çekmek için önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı

Victoria’s Secret Türkiye, dört yıldır sürdürdüğü meme kanseri erken teşhis ve farkındalık çalışmalarına, bu sene de anlamlı bir farkındalık hareketiyle devam ediyor. Victoria’s Secret Türkiye ve Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen ve meme kanserinde farkındalığı artırmaya katkı sağlamayı amaçlayan sosyal sorumluluk projesine, basının önde gelen isimleri ve ünlüler katıldı.

3 Ekim Perşembe Günü, Four Seasons Hotel at the Bosphorus Grace Brands’de gerçekleştirilen etkinlikte, Victoria’s Secret Türkiye Direktörü Dilek Öziş, Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuran Beşe konuşmacı olarak yer aldı.

Başvuru yapan 300 kadına mastektomi sütyeni

Victoria’s Secret Türkiye Direktörü Dilek Öziş, meme kanseri farkındalığı konusunu 4 yıldır sahiplenen bir marka olduklarını belirterek, “Victoria’s Secret olarak farkında, topluma ilham veren, kapsayıcı ve kucaklayıcı vizyonumuzla kadınlara destek veriyoruz. Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği ile yaptığımız iş birliği ile, daha önceki seneler olduğu gibi bu sene de meme kanseri tedavisi gören ve Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği’nin web sitesi üzerinden başvuru yapan ilk 300 kişiye, mastektomi sütyeni hediye edeceğiz. Mastektomi ameliyatı olan kadınlar için özel olarak tasarlanan Body by Victoria Ameliyat Sonrası sütyeninin en önemli özelliği ameliyat sonrası kadınların en büyük ihtiyaçlarından biri olan konforu en kaliteli şekilde sunması. Sütyen, sırt ve ön kısmında bulunan kopçaları sayesinde kolayca giyilip çıkarılabiliyor. Rahat ve balensiz tasarımıyla, şık görünümü, ayarlanabilir sırt bantları ve yumuşak kumaşı ile kadınların kendilerini daha iyi hissetmelerini, motivasyonlarını artırmayı sağlıyor. Ayrıca Ekim ayı boyunca mağazalarımızdan ve online kanaldan yapılacak sütyen satışlarından elde edeceğimiz gelirin bir kısmını, Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği’ne bağışlayacağız” dedi.

Bu sene 10’uncu yılını kutluyor

Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş derneğin 10’uncu yılını kutladıklarını belirterek, “Gönüllülerimizle, derneğe inanan ve gönül veren destekçilerimizle 10 yıldır birlikteyiz. Bu 10 yılda düzenlediğimiz farkındalık etkinlikleriyle binlerce kadınla buluştuk ve hastalıkla mücadele eden yüzlerce kadınla yol arkadaşlığı yaptık; bunun sonucunda kocaman bir aile olduk.

Victoria’s Secret Türkiye gibi global bir marka ile yol almak derneğimiz için, meme kanseriyle mücadele eden yol arkadaşlarımız için çok kıymetli. Bu değerli markanın desteği ile mastektomi ameliyatı olan kadınlar için özel olarak tasarlanan sütyenlerden 300 adedini bedelsiz olarak sunuyoruz. Hastalık deneyimi olan kadınların geri bildirimleri ile bunun ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu net bir şekilde görüyoruz.

Victoria’s Secret Türkiye’ye bu değerli iş birliği ve katkıları için çok teşekkür ediyoruz.”dedi.

Erken tanı hayat kurtarıyor

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuran Beşe ise şunları söyledi: Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre 2022 yılında 2.3 milyon kadına meme kanseri tanısı konmuştur ve 670.000 kadın bu hastalık nedeni ile hayatını kaybetmiştir. Kanserin hızla arttığı düşünülürse yeni tanı konulan hasta sayısı günümüzde daha fazla olup, meme kanseri global bir sağlık sorunu olarak kabul edilmektedir. Kadın olmak tüm faktörlerden bağımsız olarak bir risk faktörüdür bununla birlikte erkeklerde çok nadir de olsa görülmektedir. Erken tanı ve hastalık bilincinin oluşturulması bu sorunla mücadelede en önemli silahımızdır. Öncelikle 18 yaşından itibaren her ay kendi kendini elle muayenenin mutlaka yapılması gerekiyor. Bu sayede memelerde olası değişiklikler fark edilebilecektir. Memede ortaya çıkan her kitle şüphesiz kanser olduğu anlamına gelmiyor. Hekimin klinik muayenesi sonrasında yapılacak görüntüleme tetkikleri ile kitlenin özellikleri belirlenir. Böyle bir kitle hissedildiği zaman doktora danışılması, olası bir kanserin erken tanısının konulmasını ve tedavide geç kalınmamasını sağlayarak hayat kurtarabiliyor. Obezitenin önlenmesi, fiziksel egzersiz, düzenli alkol tüketiminden kaçınılması risk azaltıcı yöntemlerin başında gelmektedir.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.