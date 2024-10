Victoria’s Secret, Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na dikkat çekmek için önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı Victoria’s Secret Türkiye ve Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği iş birliği ile meme kanserine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla Grace Brands'in zarif sunumuyla Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus'ta özel bir etkinlik gerçekleştirdi.