Uzman Estetisyen Aslı Mutlu: Altın İğne ile yılların izlerini silin

Yaşlanma, güneş ışınlarına maruz kalma, mevsimsel değişimler, hava kirliliği ve çalışma koşulları gibi pek çok faktör cilt üzerinde olumsuz etkiler oluştur. Ciltte yaşlanma etkilerine bağlı olarak kırışıklık, elastikiyet ve nem kaybı ile birlikte lekeler de oluşur. Ciltte; yaşlanma ve çevresel faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan sorunların tedavisinde sağlıklı ve genç bir görünüm elde etmek için yüz gençleştirmede “Altın İğne” olarak da bilinen “Fraksiyonel Radyofrekans” kullanılmaktadır.

CİLTTE YENİLENME VE SIKILAŞMA SAĞLIYOR



Uzman estetisyen Aslı Mutlu,“Altın iğne radyofrekans yöntemi” hakkında bilgi verdi. Mutlu, "Fraksiyonel radyo uygulaması olarak da bilinen altın iğne tedavisi, cildin gençleşmesi ve güzelleşmesi için radyo frekans cihazlarıyla yapılan bir ameliyatsız işlemdir. Yaşlanmaya ve dış faktörlere bağlı olarak oluşan ciltteki kırışıklıklar, lekeler ve deformasyonları gidererek cildin sağlıklı ve genç bir görünüm kazanmasını sağlayan anti-aging tedavi yöntemidir. Cildin alt katmanlarına gönderilen yüksek frekanstaki enerji cildin iyileşebilmesi için kolajenleri uyarır, böylelikle cildin kendini yenileme süreci başlar. İlk seanstan sonra ilk haftalar itibari ile ciltteki değişim gözle görülür bir şekilde fark edilir. Altın iğne uygulaması ile cilt yapısında düzelme, cilt parlaklığı, sıkılık sağlanır. Sivilce ve yara izi gibi tedavilerde farkın hissedilmesi için 2-3 seans gerekebilir. Uygulama sonrası cilt onarımı ve yenilenmesi devam eder. Gün geçtikçe cilt daha pürüzsüz olur" dedi.

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