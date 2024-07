 Uzi ve Güneş'in enerjik kapışması  

Gelmiş geçmiş en büyük müzik karşılaşmalarından biri olan Red Bull SoundClash için düzenlenen etkinlikte ünlü isimler Uzi ve Güneş, 2 Ağustos'ta Volkswagen Arena’da gerçekleşecek büyük karşılaşmanın tanıtımını gerçekleştirdi.

Etkinliğin konseptini ve nasıl hazırlandıklarını anlatan ikiliden Güneş “Çok heyecanlıyız. İnsanları da baya eğlendireceğiz. Biz Uzi ile bambaşka tarzı olan iki müzisyeniz. Bu meydan okuma çok farklı olacak. Katılanlar da eminim büyük keyif alacaklardır.” dedi. İşbirliği hakkında konuşan Uzi ise “Küçük yaşlarımızdan beri müzik yapıyoruz beraber. Şu an karşı karşıya olsak da hep yan yanayız. Bu kapışmayı kazanmak için elimden geleni yapacağım ama.” dedi. Güneş’in taktığı iskambil kağıttan taç ile ilgili basın mensuplarının “Güneş Hanım şimdiden tacını takmış. ‘Şampiyon şimdiden benim’ mesajı mı vermeye çalışıyor?” sorusuna Uzi “Kral ya. Taca iyi bakın, güzel mesajlar verecektir.” dedi.

BİZ YAPIYORUZ VE OLUYOR

Yaptıkları müzik tarzları ile kısa sürede büyük bir kitleye hitap eden ikiliye basın mensuplarının “İkinizin de tarzı çok sevildi. Trendlere giriyor artık. Bunu neye bağlıyorsunuz?” sorusuna Uzi “Bir şeyler çok dinlesin diye müzik yapmıyoruz. Biz yapıyoruz ve oluyor. Biz yaptığımız için trend oluyor. Çünkü buraya bağlı kalmıyoruz. Dışarıyı daha çok örnek alıyoruz.” dedi. Güneş ise “Yeni bir jenerasyona müzik yapıyoruz. 20 yıl sonra biz de efsane olacağız.” dedi.

Uzi “Trendi yakalama gibi bir durumumuz yok. Biz ilk şarkılarımızı yaparken linçleniyorduk. Rolex gibi lüks markaları şarkımıza eklerken dalga geçiyorlardı. Şu an bakarsanız müzik listelerinde ilk 50’ye, herkes lüks arabalardan, lüks hayattan bahsedip şarkılar yapıyorlar. ‘Rap fakirin su alan ayakkabısıdır’ diyorlardı. Biz her zaman başarmak istediğimiz şeyi anlattık. Doğru olan bu olduğu için de kalıcı olduk.” dedi. Son olarak 2 Ağustos’ta Volkswagen Arena’da verecekleri konser için konuşan Uzi “Güzel bir kapışma olacak. Benim hakkımda Güneş çoğu şeyi bilmiyor, ben de onun hakkında birçok şeyi bilmiyorum. Önemli olan dostluk kazansın.” dedi. İzleyenlere unutulmaz bir müzik sahne şovu ve müzik deneyimi yaşatan Red Bull SoundClash bu yıl, Sneaks Up sponsorluğunda gerçekleşecek ve etkinliğe İBB Kültür AŞ. destek verecek. Sanatçıların farklı konseptlerde birbirlerine meydan okudukları bu konserde, her meydan okumadan sonra performanslar alkışmetre ile puanlanacak.

