SammyVit Klass Model Türkiye, yıldızlarını görkemli bir geceyle seçti

Podyum, sinema ve televizyon dünyasına yeni yıldızlar kazandırma misyonu ile gerçekletirilen ve büyük ses getiren SammyVit Klass Model Türkiye 2025, muhteşem final gecesiyle iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından ünlü isimleri buluşturdu.



Swissotel The Bosphorus İstanbul’da gerçekleşen muhteşem finalde 19 kadın ve 20 erkek finalist jüri karşısına çıktı.

