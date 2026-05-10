 Cevriye Müzikali görkemli kadrosuyla sahneye taşındı

Türk edebiyatının kült eserlerinden biri olan Fosforlu Cevriye, bu kez “Cevriye” adıyla sahneye taşınarak sanatseverlerle buluştu.

Suat Derviş’in unutulmaz karakteri, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda müzikal yorumuyla yeniden hayat bulurken, yapım daha ilk günden büyük ilgi gördü.



Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken müzikalde, Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Deniz Seki de performansıyla izleyicinin karşısına çıkıyor.



Müzikalin başrollerini Larissa Lara Türközer ve Ali Ersan Duru paylaşırken, galaya sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Davetliler arasında Halil İbrahim Ceyhan, Rüya Coriç, Nevra Serezli, Yonca Evcimik ve Barış Baktaş gibi isimler yer aldı.



Gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz Seki, projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek,“Çok heyecanlıyız. Şahane bir müzikal sizi bekliyor. Onların yanında ben çok çömezim. Çocukluğumdan beri bir müzikalde oynamak hayalimdi. Büyük bir rolüm yok ama renk olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



Başrol oyuncularından Larissa Lara Türközer ise,“Şu an hayallerimizi yaşıyoruz. İyi ki yollarımız birleşti” dedi. Oyuncu Ali Ersan Duru da uzun ve yoğun bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, “Şu ana kadar heyecanlı değildim. Şu andan itibaren çok heyecanlıyım. Zorlu ama uzun bir süreçten geçtik. Bize katıldığınız için çok mutluyuz. Deniz Seki’nin bu müzikalde olması bizim için çok önemliydi” şeklinde konuştu.

Gösterimi izlemeye gelen oyuncu Barış Baktaş ise müzikale ilişkin, “Merakla beklediğimiz bir müzikal. İzleyip göreceğiz” yorumunu yaptı.

Baktaş, rol aldığı Sevdiğim Sensin dizisinin başarısına ilişkin soruya ise, “Dizinin başarısı hepimizin başarısı. Bütün kadronun birbiriyle ve hocamızla iyi anlaşması, anlatılan hikâyenin izleyiciye geçmesi başarıyı getirdi” yanıtını verdi.

Usta oyuncu Nevra Serezli de oyun hakkındaki sorular üzerine, “Önce seyredelim, sonra konuşalım. 1980’lerdeki müzikalde Yonca ile birlikte oynamıştık. Şimdi de müzik otoritesi olarak buradayız” ifadelerini kullandı.

