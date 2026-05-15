Göksel’den yeni Albüm

Göksel, uzun yıllara yayılan müzikal yolculuğunun en özel duraklarından biri olan 10. stüdyo albümü “Rüyaların İşi”ni dinleyicisiyle buluşturdu. Yaklaşık 30 yıllık kariyeri boyunca Türk pop müziğine sayısız hit şarkı kazandıran sanatçı, yeni albümünde dinleyicisini bu kez daha derin, daha kişisel ve daha etkileyici bir dünyanın içine davet ediyor.



Göksel, 11 yıl aradan sonra "Rüyaların İşi" adını taşıyan 10. stüdyo albümünü yayınladı. Albüm yayınlamadığı dönemlerde 17 single’a imza atan ve “Benim için şarkılarımı bir albümle hikayelendirmek hala çok kıymetli. Yeni bir albüm yayınlamak yeni bir doğum, hayatımın yeni bir döneminin başlangıcı gibi hissettiriyor.” diyen sanatçı, "Rüyaların İşi"ni dinleyicileriyle buluşturdu.



Albüm öncesinde yayımlanan “Alev Alev” ve “Peki Öyle Olsun”, dinleyicilerden gördüğü yoğun ilgiyle “Rüyaların İşi”nin güçlü atmosferine dair ilk ipuçlarını vermişti. Duygusal anlatımı ve Göksel’in kendine özgü yorumuyla dikkat çeken şarkılar, dinleyiciyi albümün dünyasına hazırlayan güçlü birer ön durak oldu. Albümün açılış şarkısı ise daha önceki iki teklisinde olduğu gibi Aytekin Yalçın yönetmenliğinde kliplendirilen “Be Oğlum”.



Göksel’in kendi sözleriyle “Bilinçaltımın ve yaşadıklarımın bende bıraktığı izlerin şarkılara dökülmüş hali.” olarak tanımladığı “Rüyaların İşi”nde 12 şarkı yer alıyor. Bunlardan 11’i Göksel’in söz ve müziklerinden oluşurken “Ay” isimli şarkıda Göksel’le birlikte Mabel Matiz’in de imzası bulunuyor. Düzenlemelerde ise Samed Nalbant, Osman Şahin, Alper Erinç imzası yer alıyor.



“Rüyaların İşi”, Göksel’in bugüne kadarki en samimi ve en katmanlı işlerinden biri olarak öne çıkıyor. Aşkın, yalnızlığın, yüzleşmelerin ve zamanın ruhunu taşıyan albüm; güçlü sözleri, zengin müzikal atmosferi ve sanatçının duygu yüklü yorumuyla dinleyicide derin bir iz bırakıyor. Yıllardır kendine özgü tarzı, güçlü kalemi ve unutulmaz şarkılarıyla Türk pop müziğinin zamansız isimleri arasında yer alan Göksel, “Rüyaların İşi” ile hem geçmişten bugüne taşıdığı müzikal birikimini hem de sanatındaki dönüşümü etkileyici bir bütünlük içinde sunuyor.



Soles Müzik ve Avrupa Müzik iş birliğiyle yayımlanan “Rüyaların İşi”, tüm dijital platformlarda yayında!

