 Uzi, kiracı olduğu evi terk mi etti?

Uzi'nin ev sahibi 4 aylık kirasını ödemediğini ve evi bu şekilde bırakıp kaçtığını iddia etti.

Ev sahibi Elif Obadan, "2022 yılında TR’nin en çok dinlenen sanatçısı (!) Uzi’nin 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığı ve çilingirle girebildiğimiz, Bomonti Anthill’deki dairemizin durumu. Muhatabımız olan prodüktörünün de sırra kadem basmış olması içler acısı. Belki utanırlar!" diyerek, evin fotoğrafını paylaştı.

Uzi'den ise açıklama gecikmedi. Rapçi açıklamasında "Kontratım var evime nasıl izinsiz giriyorsun? Usulsüz yaptığın kira artışını susun diye ödediğim dekontlarıyla beraber bu görüntüleri yargıya taşıyalım o zaman?" dedi.

Ev sahibi Elif Obadan evle ilgili yaptığı paylaşımdan sonra sosyal medya hesabını kapattı.

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