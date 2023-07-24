Gençler Uzi ile coştu

Yoğun ilgiyle karşılaşan ünlü rapçiyi, açıkhavada yaklaşık 3 bine yakın genç dinledi. Geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal ile sahne sırası tartışmasına giren Uzi, sahne öncesi röportaj vermek istemedi. Olası Mustafa Sandal sorularının önüne geçmek isteyen sanatçının, böyle bir karar aldığı öğrenildi.

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