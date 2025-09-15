 Uzak Şehir'in Kadir'i Burak Şafak, sevgilisiyle görüntülendi

Snob Magazin'in özel haberine göre; Uzak Şehir dizisinde Kadir karakteriyle yıldızı paylaşan Burak Şafak, sevgilisiyle Nişantaşı'nda görüntülendi.

Bir dönem adı dizideki rol arkadaşı Yaren Güldiken ile anılan oyuncu, sevgilisiyle mağazaları gezdi.

Şafak, bu akşam ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşacak.

