Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp, daha sonra serbest bırakılan Oktay Kaynarca açıklama yaptı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp, daha sonra serbest bırakılan Oktay Kaynarca açıklama yaptı. İşte detaylar...

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp, daha sonra serbest bırakılan Oktay Kaynarca açıklama yaptı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Oktay Kaynarca, açıklama yaptı.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp, daha sonra serbest bırakılan Oktay Kaynarca açıklama yaptı
Oyuncu, "Öncelikle yaşadığım süreç içerisinde bana isnat edilen suçlamalar karşısında yanımda duran, desteğini hissettiren tüm dostlarıma ve sevenlerime teşekkür ederim. Bu, yıllarca ne kadar doğru bir yerde durduğumun delilidir. Bu süreçte özellikle görevini kanun/nizam çerçevesinde ve nezaketi elden bırakmadan yapan kolluk kuvvetlerine de teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Hakkımdaki suçlamalara cevap vermeyi bu aşamada gereksiz görüyorum. Zira Adli Tıp Kurumu’ndan yakın bir zamanda gelecek rapor, fazlasıyla bir cevap olacaktır. Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım. Kaldı ki uyuşturucu ile mücadele konusunda bugüne kadar katıldığım konferanslar gün gibi ortadadır. Bizler devletini ve milletini seven insanlarız. Bundan bugüne kadar hiç kimsenin şüphesi olmadı, olmayacak ve de olmasın! Uyuşturucu ile mücadele konusunda yargının sonuna kadar arkasında olduğumu ve her türlü faaliyetini desteklediğimi ayrıca belirtmek isterim. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Bu süreçte arkamda duran ve bana inanan herkese teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi.

