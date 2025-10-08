  • Video Galeri Foto Galeri
Uyuşturucu operasyonu nedeniyle ifadesi alınan İrem Derici'nin akşam Melih Kunukçu ile nişanı olduğu ortaya çıktı!

Uyuşturucu operasyonu nedeniyle ifadesi alınan İrem Derici'nin akşam Melih Kunukçu ile nişanı olduğu ortaya çıktı! İşte detaylar...

Uyuşturucu operasyonu nedeniyle ifadesi alınan İrem Derici'nin akşam Melih Kunukçu ile nişanı olduğu ortaya çıktı!

Uyuşturucu operasyonu nedeniyle ifade veren İrem Derici'nin akşam saatlerinde aile arasında nişanı olduğu ortaya çıktı.

 Uyuşturucu operasyonu nedeniyle ifadesi alınan İrem Derici'nin akşam Melih Kunukçu ile nişanı olduğu ortaya çıktı!

Melih Kunukçu ile nişanlanacak olan şarkıcı, sabah saatlerinde evinden alınarak, İstanbul İl Jandarma Komuntalığı'nda ifadeye götürüldü.

 Uyuşturucu operasyonu nedeniyle ifadesi alınan İrem Derici'nin akşam Melih Kunukçu ile nişanı olduğu ortaya çıktı!

Kan testi için Adlı Tıp Kurumu'na götürülen Derici'nin serbest kaldıktan sonra basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

