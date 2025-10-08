 Uyuşturucu operasyonu nedeniyle ifadesi alınan İrem Derici'nin akşam Melih Kunukçu ile nişanı olduğu ortaya çıktı!

Uyuşturucu operasyonu nedeniyle ifade veren İrem Derici'nin akşam saatlerinde aile arasında nişanı olduğu ortaya çıktı.

Melih Kunukçu ile nişanlanacak olan şarkıcı, sabah saatlerinde evinden alınarak, İstanbul İl Jandarma Komuntalığı'nda ifadeye götürüldü.

Kan testi için Adlı Tıp Kurumu'na götürülen Derici'nin serbest kaldıktan sonra basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.