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Usta sanatçı İzzet Yıldızhan’ı yıkan haber!

Sanat camiasının önemli ismi İzzet Yıldızhan, ağabeyi Mahmut Yıldızhan’ın vefatıyla yıkıldı.

Usta sanatçı İzzet Yıldızhan’ı yıkan haber!

Sanat camiasının önemli ismi İzzet Yıldızhan, ağabeyi Mahmut Yıldızhan’ın vefatıyla yıkıldı. Perşembe günü (yarın) ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla Ankara’da son yolculuğu uğurlanacak olan Mahmut Yıldızhan, daha sonra aile kabristanına defnedilecek.

Usta sanatçı İzzet Yıldızhan’ı yıkan haber!
İzzet Yıldızhan’ın taziyeleri Ankara One Tower içerisinde yer alan Etçi Umut’ta kabul edeceği öğrenildi.

Usta sanatçı İzzet Yıldızhan’ı yıkan haber!

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