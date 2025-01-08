Ajda Yıldızhan'dan yeni yıl daveti

Yeni yıla girmemiz ile beraber davetler de hız kazanmaya başladı.

Önceki gün İzzet Yıldızhan’ın eşi Ajda Yıldızhan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ‘yeni yıla merhaba’ yemeğinde cemiyet dünyasının başarılı iş kadınları bir araya geldi.

İzzet Yıldızhan’ın sahibi olduğu İzmir DoubleTree By Hilton Hotel’de bir araya gelen iş kadınları, birbirlerine başarı temennilerinde bulundular.

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