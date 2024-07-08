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İzzet Yıldızhan eşiyle fotoğrafını paylaştı! Beğeni yağdı

Usta sanatçı İzzet Yıldızhan, eşi Ajda Yıldızhan ile fotoğrafını paylaşınca beğeni yağmuruna tutuldu.

İzzet Yıldızhan eşiyle fotoğrafını paylaştı! Beğeni yağdı

Usta sanatçı İzzet Yıldızhan eşi Ajda Yıldızhan ile fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Yıldızhan'ın paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı. 

İzzet Yıldızhan eşiyle fotoğrafını paylaştı! Beğeni yağdı

Çocuklarıyla birlikte Bodrum’da tatil yapan İzzet Yıldızhan, “Her ne kadar işler yoğun olsa da benim için aile her şeyden önce gelir.” diyerek eşi ve çocuklarına olan sevgisini bu sözlerle ifade etti.

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