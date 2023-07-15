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Usta oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tanju Tuncel 83 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti
Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Tanju Tuncel 83 yaşında hayata veda etti. Tuncel, Geniş Aile, 'Eyvah Eyvah 2, Eyvah Eyvah 3 ve Babamın Kemikleri gibi yapımlarda yer almıştı.

 

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