Usta oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tanju Tuncel 83 yaşında hayatını kaybetti.



Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Tanju Tuncel 83 yaşında hayata veda etti. Tuncel, Geniş Aile, 'Eyvah Eyvah 2, Eyvah Eyvah 3 ve Babamın Kemikleri gibi yapımlarda yer almıştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.