 Urla'da yaşayan Doğa Rutkay'dan İstanbul itirafı!

Doğa Rutkay, yüzü olduğu markanın ürünlerini tanıtmak için Tüyap Fuar Merkezi'ndeydi.



Fairy Yüzey Temizleme Havluları reklam yüzü Doğa Rutkay, standı ziyaret eden tüketicilerle ürünlere dair sohbet etti. Doğa Rutkay ve Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, kamera karşısına geçti. Ürünlerden bahseden oyuncu, "Annem aradı geçen gün, 'Böyle bir şey görmedim. Her şeyi tek mendille yapıyorum' dedi.

Çocuğu olan anneleri için de güzel ürün" ifadelerini kullandı. Rutkay, "Bu ürünlerle titizliğiniz arttı mı?" sorusuna, "Bu ürünlerle rahatladım. Temizlik yapmak zevkli hale geldi. Bu ürünlerle her şey hızlı ve kolay. Her şeyimi siliyorum" yanıtını verdi. Urla'da yaşayan Rutkay, "İstanbul'a gelir gelmez trafiğe takıldınız" sözlerine, "Eşim Kerimcan'la konuşuyordum, 'İçinden üçe kadar say, 'Ne kadar şanslıyım de' dedim. Olsun işimiz, annem, babam ve dostlarım burada... Orada daha sakin ve yavaş hayata alışıyorsun, İstanbul insanı bir sarsıyor" ifadelerini kullandı.



Depremden sonra birçok ismin şehir dışına taşınma planı için oyuncu, "Arkadaşlarım aradı. Taşınacaklar gibi duranlar var. İzmir'de deprem bölgesi... Öyle bir bilinçle değil de daha müstakil bir ev ve doğa için tercih edilebilir" açıklamasını yaptı. Zafer Kutanoğlu, "Mendiller büyük paketlerdi. İnsanlar gittiği yere götürebilsin istedik. Küçük boyunu da yaptık" ifadelerini kullandı.

