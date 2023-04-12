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Ünlülerin Dövmecisi Ali Şener Tunus’tan Sonra Avrupa'ya Açılacak

Şehrin en ‘cool’ ve karizmatik’’ dövmecilerinden Ali Şener, Tunus'ta bir dövme ve piercing stüdyosu açmak için kolları sıvadı.

Ünlülerin Dövmecisi Ali Şener Tunus’tan Sonra Avrupa'ya Açılacak

Kurucusu olduğu Ataşehir Tattoo Art stüdyosunda Kerimcan Durmaz, Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Merve Özbey, Hazal Küçükfiliz, Fikret Dedeoğlu gibi isimlerin yanı sıra birçok ünlü sporcuya uygulama yapan başarılı dövme sanatçısı, son zamanların en çok tercih edilen dövmelerin fine line diye bilinen çizgisel aile portreleri ve evcil dostlarının siluet ve tasarım portre çalışmaların olduğunu açıkladı.

Ünlülerin Dövmecisi Ali Şener Tunus’tan Sonra Avrupa'ya Açılacak

Her bir dövmesi ile adeta ayrı bir hikaye anlatan Şener, “Kariyerimde Türkiye'deki hedeflerimi gerçekleştirdiğime inanıyorum. Tunus’tan sonra bu kez Avrupa'nın birçok ülkesinde stüdyolar açıp dövme sektörüne çok farklı yenilikler katmak istiyorum” diye konuştu.

Ünlülerin Dövmecisi Ali Şener Tunus’tan Sonra Avrupa'ya Açılacak

Fineline, Micro Realism ve kişiye özel tasarım çalışmalarıyla insan vücudunda büyüleyici izler bırakan Şener, İnsanların hikâyelerini dinleyip kalıcı bir sanata dönüştürüyor.

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