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Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu Nişantaşı'nda tacize uğradı! Laf atanın üzerine yürüdü

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu Nişantaşı'nda tacize uğradı! İşte detaylar...

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu Nişantaşı'nda tacize uğradı! Laf atanın üzerine yürüdü

Hande Sarıoğlu, Nişantaşı'nda tatsız bir olay yaşadı.

 Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu Nişantaşı'nda tacize uğradı! Laf atanın üzerine yürüdü

İddialara göre bir arkadaşı ile buluşmak için bir restorana giden sunucu yolda yürüdüğü esnada bir erkeğin sözlü tacizine uğradı. Bir vatandaş ünlü sunucu yanından geçerken "Çok güzelsin yaaa." diye laf attı. Bunun üzerine çileden çıkan Sarıoğlu adamın üstüne yürüyerek "Sen sağa sola kafana göre laf atma hakkını nereden buluyorsun. Seni buradan aldırırım." diyerek sert tepki gösterdi.

 Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu Nişantaşı'nda tacize uğradı! Laf atanın üzerine yürüdü

Bunun üzerine Sarıoğlu'na laf atan adam oradan söylenerek uzaklaştı. Önceki akşam Simge Sağın'ın konserini izlemeye giden Hande Sarıoğlu konuyla ilgili muhabirlerin sorularına "Evet, böyle bir olay yaşandı. Nişantaşı’nda yürüyorum, herifin biri ben önünden geçerken 'çok güzelsin yeaa' diye bana laf söyledi. Ben de hiç lafımı esirgemem böyle durumlarda. Döndüm, üstüne yürüdüm, sen hayırdır, böyle rahat rahat sağa sola laf atma hakkını, haddini kimden alıyorsun, seni burdan aldırırım dedim! Hemen yan çizdi, ben sana söylemedim diyor, yanından erkek geçiyor o esnada ve utanmadan ona söyledim diyor. Böyle densizleri sokak ortasında hiç edeceksin. Lafı ağzının ortasına yapıştıracaksın ki bir daha had bulamayacaklar öyle rahat rahat sokaktan geçen kadınlara dil uzatmaya. Ben hiç affetmem, bunu gibi erkeğim diye ortalarda gezenlere hadlerini bildiririm. Kimse de susup başını yere eğip geçip gitmesin" diyerek cevap verdi.

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu Nişantaşı'nda tacize uğradı! Laf atanın üzerine yürüdü

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