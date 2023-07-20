 Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun bikinili pozları olay yarattı

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, tatil sezonunu açtı.

Sunucu, Bodrum'e tercih etti.



Siyah bikinisiyle poz veren Sarıoğlu, "Müsaadenizle sıra bende" diye yazdı.



Sunucu, fit fiziğiyle dikkat çekerken binlerce beğeni aldı.

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