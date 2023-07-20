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Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun bikinili pozları olay yarattı

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun bikinili pozları olay yarattı. İşte haberin detayları...

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun bikinili pozları olay yarattı

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, tatil sezonunu açtı.

 Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun bikinili pozları olay yarattı

Sunucu, Bodrum'e tercih etti.

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun bikinili pozları olay yarattı
Siyah bikinisiyle poz veren Sarıoğlu, "Müsaadenizle sıra bende" diye yazdı.

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun bikinili pozları olay yarattı
Sunucu, fit fiziğiyle dikkat çekerken binlerce beğeni aldı.

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