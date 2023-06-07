Ünlü şef Ebru Baybara Demir'den büyük başarı

Dünyanın farklı ülkelerinden 1000 şefin aday gösterildiği ve 700 şefin değerlendirildiği Gastronominin Nobel’i olarak adlandırılan Basque Culinary World Prize (BCWP) 2023'ün kazananı Şef Ebru Baybara Demir oldu.

Twitter'dan açıklama yapan şef, "Sosyal Gastronomide Dünya Birinciliği... Gastronominin Nobel’ini ülkeme getirdiğim için gurur duyuyorum" diye yazdı.

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