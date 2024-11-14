Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yaşayan en seksi Türk kadını seçildi

Zeynep Bastık, yaşayan en seksi Türk kadını seçildi.



Şarkıcının en seksi Türk kadını seçilmesi sosyal medyada gündem oldu. sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.

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