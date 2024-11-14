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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yaşayan en seksi Türk kadını seçildi

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yaşayan en seksi Türk kadını seçildi. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yaşayan en seksi Türk kadını seçildi

Zeynep Bastık, yaşayan en seksi Türk kadını seçildi.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yaşayan en seksi Türk kadını seçildi
Şarkıcının en seksi Türk kadını seçilmesi sosyal medyada gündem oldu. sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.

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