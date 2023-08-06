  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin'den kızıyla poz

Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin'den kızıyla poz verdi. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin'den kızıyla poz

Geçen sene iş insanı Fevzi Kardeseci ile nikah masasına oturan şarkıcı ve manken Yeşim Erçetin'in Amerika'daki evine FBI tarafından baskın düzenlenmişti. Gözaltı gerekçesinin de 'kripto piyasasında usulsüzlük' olduğu belirtilmişti.

Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin'den kızıyla poz
Kripto piyasasında usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan çiftin kripto üzerinden insanları dolandırdığı ileri sürüldü. Hesabı bloke edilen ve pasaportuna el konulan Yeşim Erçetin’in 50 bin dolar kefaret bedeliyle serbest kalması gündemde.

Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin'den kızıyla poz

Bir süre sonra serbest bırakılan Erçetin, Amerika yaşantısına devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin'den kızıyla poz
Şarkıcı, kızı Yağmur Lara Orhon ile çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan ile Mehmet Aslan görüntülendi
  Magazin

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan ile Mehmet Aslan görüntülendi

Ünlü oyuncu Özge Borak su altında riske girdiğini söyledi
  Magazin

Ünlü oyuncu Özge Borak su altında riske girdiğini söyledi

Ünlü oyuncu Seray Kaya bakın hangi şarkıcıyla aşk yaşıyor?
  Magazin

Ünlü oyuncu Seray Kaya bakın hangi şarkıcıyla aşk yaşıyor?

Can Bonomo'yu unutamadığı söylenen Didem Soydan'dan açıklama geldi!
  Magazin

Can Bonomo'yu unutamadığı söylenen Didem Soydan'dan açıklama geldi!

Hadise'ye gelen reklam teklifi dudak uçuklattı
  Magazin

Hadise'ye gelen reklam teklifi dudak uçuklattı

Yağmur Tanrısevsin’in bilinmeyen bir gerçeği ortaya çıktı! Hayranlarını şaşırtacak detay!
  Magazin

Yağmur Tanrısevsin’in bilinmeyen bir gerçeği ortaya çıktı! Hayranlarını şaşırtacak detay!