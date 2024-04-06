Şarkıcı Yeşim Erçetin evlenip ABD'ye yerleşmişti! Şu an yaptığı meslek çok konuşuluyor

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Yeşim Erçetin, doğum koçluğu yapmaya başladı. Hamilelere koçluk yaparak doğumlara girmeye başlayan ünlü isim, Instagram hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Erçetin, bu süreçte takipçilerinden gelen soruları da cevaplamayı ihmal etmiyor. Son yayınladığı videosunda yaptığı işten bahseden Erçetin "Gelen hamileleri doktorlarımızla tanıştırarak onlara eşlik ediyorum. Doğum esnasında da hem psikolojik hem de fiziksel olarak destek veriyorum" dedi.

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