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Şarkıcı Yeşim Erçetin evlenip ABD'ye yerleşmişti! Şu an yaptığı meslek çok konuşuluyor

Şarkılarıyla adından söz ettiren Yeşim Erçetin, geçtiğimiz yıllarda Fevzi Kardeseci ile dünyaevine girmişti. Evlendikten sonra şarkıcılığı bırakıp Miami’de yaşamaya başlayan Erçetin’in yeni mesleği dikkatleri üzerine çekti.

Şarkıcı Yeşim Erçetin evlenip ABD'ye yerleşmişti! Şu an yaptığı meslek çok konuşuluyor

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Yeşim Erçetin, doğum koçluğu yapmaya başladı. Hamilelere koçluk yaparak doğumlara girmeye başlayan ünlü isim, Instagram hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Şarkıcı Yeşim Erçetin evlenip ABD'ye yerleşmişti! Şu an yaptığı meslek çok konuşuluyor

Erçetin, bu süreçte takipçilerinden gelen soruları da cevaplamayı ihmal etmiyor. Son yayınladığı videosunda yaptığı işten bahseden Erçetin "Gelen hamileleri doktorlarımızla tanıştırarak onlara eşlik ediyorum. Doğum esnasında da hem psikolojik hem de fiziksel olarak destek veriyorum" dedi.

Şarkıcı Yeşim Erçetin evlenip ABD'ye yerleşmişti! Şu an yaptığı meslek çok konuşuluyor

 

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