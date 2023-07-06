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Ünlü şarkıcı Sibel Bilgiç yıllar sonra ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Sibel Bilgiç yıllar sonra Nişantaşı'nda ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Ünlü şarkıcı Sibel Bilgiç yıllar sonra ortaya çıktı

Sibel Bilgiç önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi.

Ünlü şarkıcı Sibel Bilgiç yıllar sonra ortaya çıktı

Şöhretin ateşten gömlek olduğunu söyleyen Bilgiç, "Onu giyerken çok dikkat etmek lazım sonra çok acıtıyor insanı. Her zaman sansasyonel yaşamamak mütevazi yaşamak ileriki zamanda çok işe yarıyor. Çok ünlü olan sanatçılar ve oyuncuları da basının anlayışla karşılaması lazım. Bazen dışarıdan gördüğünüz gibi olmayabiliyor onların da hayatı. Daha sakin daha mütevazi yaşamaya çalışsınlar" dedi.

Ünlü şarkıcı Sibel Bilgiç yıllar sonra ortaya çıktı
"Ben dizi oyuncusu değilim sanatçıyım" diyen Sibel Bilgiç, "Teklifler geldi ama kendimi hazır ve donanımlı hissetmedim. O yüzden kabul etmedim" diye konuştu.

Ünlü şarkıcı Sibel Bilgiç yıllar sonra ortaya çıktı

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