 Ünlü şarkıcı Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran alışverişte görüntülendi

Reynmen olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş, geçtiğimiz gün sevgili Emire Cansu Kurtaran ile İstinye Park'ta objektiflere takıldı.



Aşklarını sosyal medyadan ilan eden çift, alışverişte yaparken görüntülendi.

Yöneltilen sorular karşısında alışveriş için geldiklerini söylemekle yetinen Reynmen, utangaç tavırlar sergileyerek hızla arabasına doğru yürümeyi tercih etti.

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