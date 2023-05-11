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Ünlü şarkıcı Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran alışverişte görüntülendi

Reynmen olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş, sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile alışverişe çıktı. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran alışverişte görüntülendi

Reynmen olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş, geçtiğimiz gün sevgili Emire Cansu Kurtaran ile İstinye Park'ta objektiflere takıldı.

Ünlü şarkıcı Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran alışverişte görüntülendi
Aşklarını sosyal medyadan ilan eden çift, alışverişte yaparken görüntülendi.

 Ünlü şarkıcı Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran alışverişte görüntülendi

Yöneltilen sorular karşısında alışveriş için geldiklerini söylemekle yetinen Reynmen, utangaç tavırlar sergileyerek hızla arabasına doğru yürümeyi tercih etti.

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