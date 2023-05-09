Ünlü çift Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran aşka geldi

Emire Cansu Kurtaran, bir süredir birlikte olduğu Reynmen adıyla tanınan şarkıcı ve YouYuber Yusuf Aktaş'ı öprüğü anları Instagram'dan paylaştı. Boğaz'da yemek yiyen çift, aşka geldi.



Kurtaran, şarkıcıyı öptüğü anları Insragram'dan yayınladı.



Kurtaran, karelere beyaz kalp emojisi koydu.

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