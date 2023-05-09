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Ünlü çift Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran aşka geldi

Reynmen adıyla tanınan şarkıcı ve YouYuber Yusuf Aktaş ile sevgilisi Emire Cansu Kurtaran aşka geldi. İşte detaylar...

Ünlü çift Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran aşka geldi

Emire Cansu Kurtaran, bir süredir birlikte olduğu Reynmen adıyla tanınan şarkıcı ve YouYuber Yusuf Aktaş'ı öprüğü anları Instagram'dan paylaştı. Boğaz'da yemek yiyen çift, aşka geldi.

Ünlü çift Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran aşka geldi
Kurtaran, şarkıcıyı öptüğü anları Insragram'dan yayınladı.

Ünlü çift Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran aşka geldi
Kurtaran, karelere beyaz kalp emojisi koydu.

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