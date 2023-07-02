 Ünlü çift Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor

Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş sosyal medya fenomenliğinden şarkıcılığa geçiş yapmıştı.

Aktaş önceki gün KKTC'de Chamada Clup'te sahne aldı.



Konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı "Herkese iyi bayramlar diliyorum. Keyifli geçiyor benim için de bayram. Onun dışında yakın zamanda 'Cehennem' adında bir parçam geliyor, çok heyecanlıyım" dedi.



Bir süredir Emire Cansu Kurtaran ile birliktelik yaşayan şarkıcı muhabirlerin ilişkisi ile ilgili sorularına "Her şey harika gidiyor. Aşığım. Evlilik neden olmasın?" diyerek, samimi itirafta bulundu.

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