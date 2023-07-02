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Ünlü çift Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor

Emire Cansu Kurtaran ile birlikte olan Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş'tan evlilik açıklaması geldi. İşte detaylar...

Ünlü çift Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor

Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş sosyal medya fenomenliğinden şarkıcılığa geçiş yapmıştı.

 Ünlü çift Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor

Aktaş önceki gün KKTC'de Chamada Clup'te sahne aldı.

Ünlü çift Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor
Konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı "Herkese iyi bayramlar diliyorum. Keyifli geçiyor benim için de bayram. Onun dışında yakın zamanda 'Cehennem' adında bir parçam geliyor, çok heyecanlıyım" dedi.

Ünlü çift Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor
Bir süredir Emire Cansu Kurtaran ile birliktelik yaşayan şarkıcı muhabirlerin ilişkisi ile ilgili sorularına "Her şey harika gidiyor. Aşığım. Evlilik neden olmasın?" diyerek, samimi itirafta bulundu.

Ünlü çift Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor

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