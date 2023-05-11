Ünlü şarkıcı Morena Taraku sezonu açtı  

Dünyaca ünlü Kosovalı şarkıcı Morena Taraku, yaz sezonunu açtı. Ünlü şarkıcı Dubai'de bikinili çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.



Yeşil bikinisiyle göz kamaştıran Taraku'nun fit fiziği ve güzelliği damga vurdu.



Şarkıcının kareleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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