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Ünlü şarkıcı Morena Taraku sezonu açtı  

Dünyaca ünlü şarkıcı Morena Taraku, sezonu açtığı Dubai'de güzelliği ve fit vücuduyla damga vurdu. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Morena Taraku sezonu açtı  

Dünyaca ünlü Kosovalı şarkıcı Morena Taraku, yaz sezonunu açtı. Ünlü şarkıcı Dubai'de bikinili çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Ünlü şarkıcı Morena Taraku sezonu açtı  
Yeşil bikinisiyle göz kamaştıran Taraku'nun fit fiziği ve güzelliği damga vurdu.

Ünlü şarkıcı Morena Taraku sezonu açtı  
Şarkıcının kareleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.

 

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