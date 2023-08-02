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Lüks rezidansta ünlü şarkıcı Morena Taraku'yu soydular! 10 milyon TL'si çalındı

Lüks rezidansta ünlü şarkıcı Morena Taraku'yu soydular! 10 milyon TL'si çalındı. İşte detaylar...

Lüks rezidansta ünlü şarkıcı Morena Taraku'yu soydular! 10 milyon TL'si çalındı

Uzun süredir Türkiye'de yaşayan ünlü Kosovalı şarkıcı Morena Taraku, soyuldu. Sanatçının, İstanbul Bomonti'deki lüks rezidansındaki dairesine hırsız girdi. İşleri nedeniyle yurt dışında olan Taraku'nun evindeki kasası çalındı.

Lüks rezidansta ünlü şarkıcı Morena Taraku'yu soydular! 10 milyon TL'si çalındı

Sanatçının çalışanları durumu fark edip, karakola gitti. Taraku'nun bir miktar parası, mücevherleri ve pırlantalarının olduğu kasa çalındı. Yaklaşık 10 milyon TL'nin çalındığı iddia edildi.

Lüks rezidansta ünlü şarkıcı Morena Taraku'yu soydular! 10 milyon TL'si çalındı

Taraku, hemen şikayetçi olurken, hırsızın yakalanması için güvenlik güçleri çalışmalara başladı. Polis ekipleri, rezidansın giriş ve çıkışlarındaki kameraları incelenmeye başladı. Taraku, işleri nedeniyle bir süredir yurt dışında...

Lüks rezidansta ünlü şarkıcı Morena Taraku'yu soydular! 10 milyon TL'si çalındı

 

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