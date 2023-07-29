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Ünlü şarkıcı Ece Ronay'dan bikinili pozlar

Ünlü şarkıcı Ece Ronay, bikinili pozlarını paylaştı. İşte haberin detayları...

Ünlü şarkıcı Ece Ronay'dan bikinili pozlar

Geçtiğimiz yıl ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile davalık olan ünlü şarkıcı Ece Ronay, tatile çıktı.

Ünlü şarkıcı Ece Ronay'dan bikinili pozlar
İki ay önce eşi Mehmet Bilir'den anlaşmalı olarak boşanan şarkıcı, beyaz bikiniyle pozlar verdi.

Ünlü şarkıcı Ece Ronay'dan bikinili pozlar

Fit fiziğiyle dikkat çeken Ronay'a kısa sürede binlerce mesaj geldi.

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