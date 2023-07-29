Ünlü şarkıcı Ece Ronay'dan bikinili pozlar

Geçtiğimiz yıl ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile davalık olan ünlü şarkıcı Ece Ronay, tatile çıktı.



İki ay önce eşi Mehmet Bilir'den anlaşmalı olarak boşanan şarkıcı, beyaz bikiniyle pozlar verdi.

Fit fiziğiyle dikkat çeken Ronay'a kısa sürede binlerce mesaj geldi.

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