Ünlü şarkıcı Ece Ronay boşandı

Ece Ronay, eşi ve çocuğunun babası Mehmet Bilir ile boşandı.



Çift, Gebze'de anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.



Ronay, komedyen Mehmet Ali Erbil'in, kendisini taciz ettiği iddiasıyla mahkemeye vermiş ve uzun süre konuşulmuştu.

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