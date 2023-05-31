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Ünlü şarkıcı Ece Ronay boşandı

Ünlü şarkıcı Ece Ronay, geçtiğimiz yıl evlendiği Mehmet Bilir ile boşandı. İşte haberin detayları...

Ünlü şarkıcı Ece Ronay boşandı

Ece Ronay, eşi ve çocuğunun babası Mehmet Bilir ile boşandı.

Ünlü şarkıcı Ece Ronay boşandı
Çift, Gebze'de anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

Ünlü şarkıcı Ece Ronay boşandı
Ronay, komedyen Mehmet Ali Erbil'in, kendisini taciz ettiği iddiasıyla mahkemeye vermiş ve uzun süre konuşulmuştu.

Ünlü şarkıcı Ece Ronay boşandı

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