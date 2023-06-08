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Ünlü şarkıcı Betül Demir: Sezen Aksu dönse hepimiz limon satsak

Ünlü şarkıcı Betül Demir, sahneleri bırakan Sezen Aksu ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Betül Demir: Sezen Aksu dönse hepimiz limon satsak

Başarılı sanatçı Betül Demir önceki akşam Boaz Live'da sahneye çıktı. Performansı öncesinde basın mensupları ile kulisinde bir araya gelen Demir, kıyafetindeki pulları beşi bir yerdeye benzeten muhabirlere, "Beşi değil, beşin bi değeri mi kaldı? Beş yüzü bir yerde" karşılığını vererek herkesi tebessüm ettirdi.

Ünlü şarkıcı Betül Demir: Sezen Aksu dönse hepimiz limon satsak

Yaz konserlerinin birer birer başladığını hatırlatarak yönelttiği "Sezen Aksu sahnelere geri dönse kimler işsiz kalır?" sorusuna "Vallahi Sezen sahnelere dönsede hepimiz limon satsak" yanıtını veren başarılı şarkıcı sözlerine şöyle devam etti.

Ünlü şarkıcı Betül Demir: Sezen Aksu dönse hepimiz limon satsak

"Sezen Aksu'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Hepimiz onun o muhteşem canlı performanslarını o kadar özledik ki... Yani keşke gerçekten geri dönsede bi hepimiz limon satarız, razıyız..."

Ünlü şarkıcı Betül Demir: Sezen Aksu dönse hepimiz limon satsak

Röportajın ardından sahnedeki yerini alan Betül Demir yaklaşık iki saat süren muhteşem sahne performansı ile kendisini dinlemeye gelen misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü şarkıcı Betül Demir: Sezen Aksu dönse hepimiz limon satsak Ünlü şarkıcı Betül Demir: Sezen Aksu dönse hepimiz limon satsak

Ünlü şarkıcı Betül Demir, sahneleri bırakan Sezen Aksu ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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