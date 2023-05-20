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Ünlü sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni...

Ünlü sanatçı Nuri Sesigüzel, hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni...

Ünlü sanatçı Nuri Sesigüzel, tedavi gördüğü Beylikdüzü Medicana Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören 85 yaşındaki sanatçı, dün gece 02.45'te organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Ünlü sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni...

Snob Magazin'e konuşan Sesigüzel'in kızı Birgi Sesigüzel, "Babam saat 02.45'te rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin, çok iyi bir insandı. Mekanı cennet olsun" dedi. Birgi Sesigüzel, babasının cenaze bilgilerini de paylaştı. Nuri Sesigüzel, 21 Mayıs'ta Nişantaşı Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından annesinin yanına olan Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedilecek.

 

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