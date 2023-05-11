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Ünlü oyuncular Ceyhun Mengiroğlu ile Sena Şahin yıllar sonra görüntülendi

Ünlü oyuncular Ceyhun Mengiroğlu, sevgilisi Sena Şahin'le yıllar sonra görüntülendi. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncular Ceyhun Mengiroğlu ile Sena Şahin yıllar sonra görüntülendi

Oyuncu Ceyhun Mengiroğlu, önceki gün oyuncu sevgilisi Sena Şahin'le Nişantaşı City's AVM içinde objektiflere takıldı.

Ünlü oyuncular Ceyhun Mengiroğlu ile Sena Şahin yıllar sonra görüntülendi

El ele dolaşarak AVM turu yapan çift, mağazaları gezdi.

Ünlü oyuncular Ceyhun Mengiroğlu ile Sena Şahin yıllar sonra görüntülendi
Uzun bir süre sonra görüntülenen iki oyuncu, soruları yanıtsız bıraktı.

 Ünlü oyuncular Ceyhun Mengiroğlu ile Sena Şahin yıllar sonra görüntülendi

Spor tarzıyla dikkat çeken sevgililer, mağazaları dolaştıktan sonra AVM'den ayrıldı.

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