 Ünlü oyuncular Ceyhun Mengiroğlu ile Sena Şahin yıllar sonra görüntülendi

Oyuncu Ceyhun Mengiroğlu, önceki gün oyuncu sevgilisi Sena Şahin'le Nişantaşı City's AVM içinde objektiflere takıldı.

El ele dolaşarak AVM turu yapan çift, mağazaları gezdi.



Uzun bir süre sonra görüntülenen iki oyuncu, soruları yanıtsız bıraktı.

Spor tarzıyla dikkat çeken sevgililer, mağazaları dolaştıktan sonra AVM'den ayrıldı.

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