  Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'dan karnı burnunda pozlar

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, çocuklarını kucağına almak için gün sayıyor.

Atiksoy, karnı burnunda pozlarını paylaştı.



Kareleri Oktay çekti.



Atiksoy, "Yolu yarıladık kızçem. Allah’ıma hamd’olsun. Tek temennim sağlıkla ve vakti geldiğinde seni kucağıma alabilmek. Dualarınıza her zaman ihtiyacımız var. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Babamızın gözünden biz" diye yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.