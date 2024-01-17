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Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'dan karnı burnunda pozlar

Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'dan karnı burnunda pozlar... İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'dan karnı burnunda pozlar

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, çocuklarını kucağına almak için gün sayıyor.

  Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'dan karnı burnunda pozlar

Atiksoy, karnı burnunda pozlarını paylaştı.

Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'dan karnı burnunda pozlar
Kareleri Oktay çekti.

Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'dan karnı burnunda pozlar
Atiksoy, "Yolu yarıladık kızçem. Allah’ıma hamd’olsun. Tek temennim sağlıkla ve vakti geldiğinde seni kucağıma alabilmek. Dualarınıza her zaman ihtiyacımız var. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Babamızın gözünden biz" diye yazdı.

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