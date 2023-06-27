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Ünlü oyuncu Uğur Bilgin nişanlandı

Güldür Güldür Show'de yer alan ünlü oyuncu Uğur Bilgin nişanlandı. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Uğur Bilgin nişanlandı

Show TV'de ekrana gelen Güldür Güldür Show'da yer alan Uğur Bilgin, evliliğe ilk adımı attı. 42 yaşındaki oyuncu, nişanlandı.

 Ünlü oyuncu Uğur Bilgin nişanlandı

Oyuncu, nişanlandığı kareyi Instagram'dan paylaştı.

 Ünlü oyuncu Uğur Bilgin nişanlandı

Bilgin kareye, "27.06. 2023" notunu düştü.

 

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