 Ünlü oyuncu Uğur Bilgin nişanlandı

Show TV'de ekrana gelen Güldür Güldür Show'da yer alan Uğur Bilgin, evliliğe ilk adımı attı. 42 yaşındaki oyuncu, nişanlandı.

Oyuncu, nişanlandığı kareyi Instagram'dan paylaştı.

Bilgin kareye, "27.06. 2023" notunu düştü.

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