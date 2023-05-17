Ali Sunal acı haberi duyurdu

Show TV'de ekrana gelen Güldür Güldür'ü sunan Ali Sunal, köpeğini kaybetti. Patron isimli minik dostuyla çektirdiği fotoğrafları paylaşan oyuncu, duygularını dile getirdi.



Sunal, "Melek oldun Patron Bey... Hoşça kal patron" ifadelerini kullandı.

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