  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ali Sunal acı haberi duyurdu

Ünlü oyuncu Ali Sunal, köpeğinin öldüğünü sosyal medya hesaplarından duyurdu. İşte haberin detayları...

Ali Sunal acı haberi duyurdu

 

Show TV'de ekrana gelen Güldür Güldür'ü sunan Ali Sunal, köpeğini kaybetti. Patron isimli minik dostuyla çektirdiği fotoğrafları paylaşan oyuncu, duygularını dile getirdi.

Ali Sunal acı haberi duyurdu
Sunal, "Melek oldun Patron Bey... Hoşça kal patron" ifadelerini kullandı.

Ali Sunal acı haberi duyurdu

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü sunucu Nursel Ergin'in kızı Bengü Çınar'a sürpriz evlilik teklifi
  Magazin

Ünlü sunucu Nursel Ergin'in kızı Bengü Çınar'a sürpriz evlilik teklifi

Müjde Ar: Evimde televizyon yok!
  Magazin

Müjde Ar: Evimde televizyon yok!

Murat Boz'un değişimi hayranlarını ikiye böldü
  Magazin

Murat Boz'un değişimi hayranlarını ikiye böldü

Kadir İnanır’a Bebek’te sevgi seli
  Magazin

Kadir İnanır’a Bebek’te sevgi seli

Banu Zorlu'dan Türk erkeklerini kızdıracak açıklama
  Magazin

Banu Zorlu'dan Türk erkeklerini kızdıracak açıklama

Neşe Erberk kızı Selin için bakın neden destek istedi?
  Magazin

Neşe Erberk kızı Selin için bakın neden destek istedi?