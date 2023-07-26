 Ünlü oyuncu Seda Tosun'dan karnı burnunda pozlar

Mucize filmindeki Mizgin rolüyle adını duyuran oyuncu Seda Tosun, sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile hayatını birleştirmişti.

Ünlü oyuncu, hamilelik pozlarını paylaştı.



Tosun, karnını tuttuğu anları yayınlarken, "Beni hep gülerken, eğlenirken görüyorsunuz bazen de böyle sancılarım oluyor işte" diye yazdı.

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