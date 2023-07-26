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Ünlü oyuncu Seda Tosun'dan karnı burnunda pozlar

Ünlü oyuncu Seda Tosun'dan karnı burnunda pozlar... İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Seda Tosun'dan karnı burnunda pozlar

Mucize filmindeki Mizgin rolüyle adını duyuran oyuncu Seda Tosun, sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile hayatını birleştirmişti.

Ünlü oyuncu Seda Tosun'dan karnı burnunda pozlar

Ünlü oyuncu, hamilelik pozlarını paylaştı.

Ünlü oyuncu Seda Tosun'dan karnı burnunda pozlar
Tosun, karnını tuttuğu anları yayınlarken, "Beni hep gülerken, eğlenirken görüyorsunuz bazen de böyle sancılarım oluyor işte" diye yazdı.

 

Ünlü oyuncu Seda Tosun'dan karnı burnunda pozlar

 Ünlü oyuncu Seda Tosun'dan karnı burnunda pozlar

 

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